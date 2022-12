Más de 79.000 viviendas sin electricidad por terremoto

San Francisco, CA.- Un violento terremoto de magnitud 6.4 en la escala de Richter que sacudió a la costa del norte de California, este martes, dejó a dos personas heridas, dañó un puente y dejó sin electricidad a miles de hogares y negocios.

De acuerdo con el Department of Forestry and Fire Protection de California, el epicentro del terremoto fue a 350 km (250 millas) al norte de San Francisco. Además ocasionó fugas de gas y derribó líneas eléctricas, terminó incendiando un edificio y colapsando dos edificios más.

Según la Sheriff’s Office una de las personas heridas es un niño con una herida en la cabeza. La otra persona es una persona mayor con una fractura de cadera y ambos residen en el condado de Humboldt, donde además hubo daños generalizados.

A press conference has been scheduled for 2:00 p.m. today (12/20/22) at the Rio Dell City Hall building regarding the Humboldt County earthquake. This conference is for credentialed members of the media only at this time.

— HumCoSO (@HumCoSO) December 20, 2022