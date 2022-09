Más de 2.000 vuelos cancelados este jueves por huracán Ian

La costa del golfo, Florida.- Las aerolíneas decidieron pasar a cancelados más de 2.000 vuelos luego de que el huracán Ian de categoría 4, golpeara la costa del golfo de Florida ocasionando unas consecuencias catastróficas en una de las tormentas más poderosas de los últimos años.

De manera que, el huracán Ian dejó significativas cancelaciones de vuelos aéreos en Estados Unidos. Especialmente al sureste de los Estados Unidos. Desde el martes hasta el momento, cerca de 5.000 vuelos.

Los aeropuertos de Estados Unidos involucrados en las cancelaciones de vuelos son el aeropuerto de Tampa, Orlando, Sarasota-Bradenton, Melbourne, Daytona Beach, Naples y St Petersburg/Clearwater.

Wondering about the planes flying around Ian? That's the Hurricane Hunters – The 53rd Weather Reconnaissance Squadron, a component of the 403rd Wing located at Keesler Air Force Base in Biloxi, Miss., is a one-of-a-kind organization.

— FlightAware (@flightaware) September 28, 2022