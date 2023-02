Las propuestas en el discurso del Estado de la Unión de Biden

Washington, DC.- Tras el discurso del Estado de la Unión de este martes, el presidente Biden se enfrentará a la bancada republicana que constantemente retan su legitimidad por la manera de administrar el país, al mismo tiempo se especula que este sea la línea de su discurso para la próxima candidatura a la reelección en 2024.

En este primer discurso de Biden ante una sesión conjunta del Congreso se espera que explique qué intenta para; reestructurar la economía luego de la pandemia; explicar las leyes de infraestructura e inflación; y aliente a que el Congreso pueda diseñar leyes.

En declaraciones a los periodistas Biden declaró, «Quiero hablar con el pueblo estadounidense y hacerle saber el estado de las cosas… en lo que espero trabajar a partir de este momento, lo que hemos hecho».

Del mismo modo, se prevé que Biden profundice la acción bipartidista asumida en 2022 en la denominada «agenda de unidad», que pretende avanzar en la investigación del cáncer; además pretende ayudar a los veteranos; expandir los servicios de salud mental; y vencer la «epidemia de sobredosis y opioides».

Tonight, I’ll address Congress and the nation at my second State of the Union of my presidency.

Join me.

Watch it right here on my account, at @Whitehouse, or at https://t.co/GPBtrLBCvT at 9 PM ET. pic.twitter.com/znZug7Yx8f

— President Biden (@POTUS) February 7, 2023