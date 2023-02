Janet Yellen desmintió que haya recesión en Estados Unidos

Washington, DC.- Janet Yellen, United States Secretary of the Treasury expresó el lunes que existe un camino para evitar la mediática recesión que están prediciendo sobre los Estados Unidos, justo después de la salida de los controles establecidos por la pandemia del covid-19.

En el famoso programa estadounidense, Good Morning America de ABC, Yellen expresó, «No tienes una recesión cuando tienes 500.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo más baja en más de 50 años».

Si bien es cierto que Yellen detalló que la inflación está muy alta, también es cierto que viene con una tendencia a disminuir, significativamente, en parte debido a las medidas adoptadas por la administración Biden.

Dentro de las medidas económicas están reducir el costo de la gasolina y los medicamentos recetados.

EXCLUSIVE: “You don't have a recession when you have 500,000 jobs and the lowest unemployment rate in more than 50 years. What I see is a path in which inflation is declining significantly, and the economy is remaining strong.” — @SecYellen on chances of a U.S. recession. pic.twitter.com/3oITZnwA47 — Good Morning America (@GMA) February 6, 2023

Por su lado, U.S. Department of Labor en datos publicados el viernes anunció que el crecimiento del empleo se aceleró considerablemente en enero. O sea, hubo un aumento de 517.000 empleos en nóminas no agrícolas sumado a una tasa de desempleo del 3.4%, el mínimo en poco más de 53 años.

Today, Treasury updated vehicle classification information related to the Inflation Reduction Act's clean vehicle tax credits. This change will make it easier for consumers to know which electric vehicles qualify and to claim these credits of up to $7,500. https://t.co/KDI8TsiBS9 — Treasury Department (@USTreasury) February 3, 2023

En el mismo programa estadounidense de ABC, Yellen insistió en que reducir la inflación continuaba siendo la principal prioridad de la administración Biden. Pese a que la economía estadounidense seguía mostrando ser «fuerte y resistente».

Por el momento, Estados Unidos alcanzó su techo de deuda de $31,4 billones el mes pasado. Lo que originó que el U.S. Department of the Treasury advirtiera sobre la posibilidad de que no pueda evitar el incumplimiento a inicios del mes de junio.

