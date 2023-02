Biden trabaja en reducir recargos de tarjetas de crédito

Washington, DC.- The White House anunció este 1 de febrero, nuevos esfuerzos con el propósito de reducir recargos por pagos atrasados de la tarjetas de crédito además de reducir los precios que tanto Apple Inc y Google, Alphabet Inc cobran en sus tiendas de app móviles.

En este sentido, el presidente Biden también hizo un llamado al Congreso para que se prohíba, categóricamente, las «tarifas basura» ocultas y algunas sanciones. Tarifas que según el organismo federal de control del consumidor, se infiltran en los servicios minoristas cotidianos en todas las industrias.

Sin duda alguna, estas «tarifas basura» aumentan los precios para los consumidores. Incluyendo las tarifas que implementan las aerolíneas para que los usuarios se puedan sentar junto a sus niños, según La Casa Blanca.

De este modo, Biden sigue luchando en minimizar la inflación de Estados Unidos, al tiempo que critica a los republicanos que ahora lideran la Cámara de Representantes. La crítica se basa en la negativa republicana de aprobar un aumento en el techo de la deuda.

