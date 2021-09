Labor Day en EE. UU en medio de escasez de trabajadores

Washington, DC.- Estados Unidos celebra, este lunes, el Labor Day en medio de una situación económica inesperada en la que confluyen la escasez de trabajadores y las dudas acerca del regreso a la oficina por la amenaza persistente de la pandemia.

Pese a la progresiva reactivación de la economía a medida que avanza la vacunación en el país, con ya más del 63% de la población adulta en EE. UU., los economistas se muestran sorprendidos porque no vaya acompañada de un repunte en la generación de empleo.

La profesora de Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Michigan, Betsy Stevenson, señaló, “Quizá el dato más importante es el descenso en el número de gente en la fuerza laboral”.

Y finalizó, “que quiere un trabajo y que ha bajado de 6,5 millones en julio 5,7 millones en agosto”.

I believe that given half a chance, there’s not a single thing the American worker can’t do. This Labor Day, let’s celebrate the hardworking Americans who make this country great and recommit to ensuring they’re treated with the dignity and respect they deserve. pic.twitter.com/zFWmotc1cm

— President Biden (@POTUS) September 6, 2021