Juez bloquea prohibición de armas en playas y casinos

Nueva Jersey, NY.- La jueza federal de distrito Renee Marie Bumb en Camden, bloqueó la prohibición de armas este 30 de enero, recientemente promulgadas en Nueva Jersey sobre el porte de armas en playas y casinos, al tiempo que mantiene otras restricciones aprobadas por el estado.

Esta prohibición se produce como respuesta a una demanda presentada por siete personas y la Association of New Jersey Rifle and Pistol Clubs donde se impugnaba partes de una ley firmada por Phil Murphy, gobernador demócrata de Nueva Jersey.

Asimismo, en un comunicado Scott Bach, director ejecutivo de la asociación expresó, «Esto marca el principio del fin de la nueva ley de portación flagrantemente inconstitucional del gobernador Murphy, que se está incendiando».

Del mismo modo, Tyler Jones, portavoz de Murphy declaró, «Esperamos poder apelar el fallo y estamos seguros de que se revertirá». Al mismo tiempo, es importante recordar que Bumb bloqueó hace tres semanas otras partes de la ley en una demanda similar presentada por varios demandantes.

Por el momento, algunas de las medidas incluyen la prohibición de portar armas en bibliotecas públicas, bares, restaurantes, museos y propiedades privadas sin el permiso del propietario. Además se incluye el transporte de armas cargadas en vehículos.

Para concluir, la decisión del tribunal superior dejó abierta la posibilidad de que los estados tengan la capacidad de restringir las armas en «lugares sensibles». Sin embargo, aclaró que cualquier restricción debe ser consistente con la tradición histórica de regulación de armas de la nación.

