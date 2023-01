Corte Suprema niega las restricciones de armas de fuego en NYC

Nueva York, NY.- La Corte Suprema de Estados Unidos negó el bloqueo de las restricciones de armas de fuego en la ciudad de Nueva York respaldadas por los demócratas que regulan la compra de armas lo que perjudica considerablemente a los negocios de armas.

Los jueces imparciales negaron la solicitud de los comerciantes para bloquear estas leyes. Algunas de estas imponen requisitos de seguridad de armas a los minoristas. Mientras tanto siguen apelando la decisión de un tribunal inferior a favor de NYC.

Ver más: NYC podrá aplicar restricciones de armas de fuego

Esta legislatura estatal encabezada por la bancada demócrata aprobó ciertas leyes en junio de 2022. Al mismo tiempo, otras leyes fueron implementadas en julio luego de que la Corte Suprema anulara, en diciembre, los límites sobre el porte de armas de fuego ocultas fuera del hogar en NYC.

De este modo los funcionarios de Nueva York delataron que las nuevas restricciones de armas de fuego que enfrentan distintos desafíos legales en los tribunales inferiores, son útiles para proteger la seguridad pública.

Justice Hector LaSalle is a highly qualified, highly experienced judge who is committed to upholding New York’s progressive values of fairness, equality, & freedom.

He deserves a fair process as the State Senate considers his nomination for Chief Judge of the Court of Appeals.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) January 18, 2023