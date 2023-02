Jornada del programa de enriquecimiento de verano del USCIS

Washington, DC.- El U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) abrió una jornada del Programa de Enriquecimiento de Verano que están ubicados en varias Oficinas de Programas y Directivos dentro del área de Camp Springs, MD y Washington DC.

La USCIS solicita estudiantes en prácticas para brindar asistencia profesional y apoyo directo al personal de administración de la sede. También en campo en una variedad de asuntos en apoyo de los programas y requisitos de la misión de USCIS.

La oportunidad laboral está destinada para estudiantes actuales matriculados en instituciones educativas acreditadas. La misma incluye a escuelas secundarias hasta el nivel de posgrado. De igual modo se suman oportunidades de pasantías, caminos y otros programas.

Los interesados elegibles del programa de pasantías deberán asistir físicamente en la oficina de contratación. Los seleccionados recibirán una valiosa capacitación y experiencia profesional, administrativa y técnica de la oportunidad laboral que pretende encontrar futuras oportunidades profesionales con los servicios de la USCIS.

Si no está empleado por el USCIS, el solicitante debe contar con un requisito de residencia durante tres de los últimos cinco años antes de solicitar el puesto.

