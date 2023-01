Joven mexicano asiste a migrantes con la app CBP One

Tijuana, México.- El joven mexicano Carlos Miguel Romero Castrejón de 14 años de edad originario de la zona de Tierra Caliente asiste a migrantes para registrar sus solicitudes por medio de la nueva aplicación de la U.S. Customs and Border Protection (CBP), CBP One.

El joven mexicano con habilidad tecnológica solo requiere de un teléfono inteligente y conexión a internet para ayudar a los demás. Del mismo modo, el joven mexicano llegó a Tijuana en noviembre y procesó su propia solicitud de asilo.

Por el momento Carlos Miguel vive en el albergue Ágape, que es coordinado por el pastor Albert Rivera al sur de la ciudad fronteriza. Desde Tierras Calientes el joven mexicano llegó con sus tíos, primos, su hermano y su madre.

Joven mexicano asiste a migrantes para que soliciten asilo a través de la app CBP One

En este sentido, el joven Carlos precisó, «Lo que estoy haciendo con mis compañeros migrantes es ayudarlos con la aplicación, estoy viendo que algunos no se saben su correo electrónico y lo primero que hacemos es sacarles un correo electrónico. El pastor les dice a ellos que me busquen o el pastor me busca a mí, si estoy comiendo, dejo de comer y les ayudo».

Hasta ahora el joven ha ayudado a más de 55 familias a acceder a la CBO One, para que puedan programar su cita en la garita El Chaparral. Con esto los migrantes podrán iniciar su solicitud de asilo en Estados Unidos.

Continuó relatando el joven mexicano, «Yo siento bonito, siento muy bonito que ya hayan llenado su aplicación y tengan fecha y hora; en el caso de mi familia tenemos fecha para cruzar el 2 de febrero». Añadió que algunas de las solicitudes que ayudaron a hacer ahora esas familias están en Estados Unidos.

Finalmente, el pastor Rivera, director del albergue Ágape, narró que Carlos ha ayudado a más de 50 familias. Confesó el efecto dominó de este gesto, «tenemos otros jovencitos que también ayudan, luego luego ellos captan y saben cómo hacerlo y es de gran ayuda para nosotros, estamos agradecidos».

