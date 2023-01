Nueva medida migratoria: la app CBP One

Washington, DC.- La Customs and Border Protection (CBP) anunció que los migrantes que buscan asilo en la frontera sur de Estados Unidos ahora podrán usar la app CBP One para programar un horario para llegar a un puerto de entrada terrestre.

En este sentido, el vocero de la CBP confirmó que la app CBP One, estará disponible tanto en inglés como en español. La medida tiene el propósito de reducir los cruces, sin embargo, genera preocupaciones sobre la privacidad.

Del mismo modo, la CBP One permitirá a los migrantes, tanto en el centro como en el norte de México, cargar información biográfica además de una foto. Inmediatamente podrá solicitar una cita en uno de los ocho puertos ubicados en Texas, California y Arizona.

Con esta iniciativa la administración del presidente Biden promociona la CBP One, como una alternativa adicional que regula y potencia, velozmente, la entrada a Estados Unidos. Pero, hay defensores de migrantes que temen por la información sensible enviada por los solicitantes sin que se garantice el acceso al país.

