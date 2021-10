El tirador Nikolas Cruz se declaró culpable de matanza

Miami, FL.- Nikolas Cruz, de 23 años, se enfrenta a partir de este miércoles a la posibilidad de la pena de muerte en Florida tras aceptar en una corte su culpabilidad en la matanza de 17 personas en una escuela de Parkland, una de las peores ocurridas en Estados Unidos.

Asimismo, Nikolas Cruz, que estuvo presente en la mediática audiencia, se declaró culpable, uno por uno, de haber matado a 14 estudiantes y 3 miembros del personal de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en el sureste de Florida, un Día de San Valentín, el 14 de febrero de 2018.

De esta manera, el joven, esposado, con mascarilla y con unas enormes gafas, dijo entender también que podría estar sometido a la pena de muerte, que ya no tendrá un juicio y que el siguiente paso es la sentencia, que comenzará con la selección del jurado el próximo 4 de enero.

Durante la vista en una corte de Fort Lauderdale (Broward), Cruz pidió perdón por el crimen. Expreso, su arrepentimiento y aseguró que se declaraba culpable. «Lamento mucho lo que hice y tengo que vivir con ello todos los días», dijo Cruz al leer una declaración escrita.

Please take a moment to read our statement on the Parkland shooter's guilty plea. Nothing will bring back the 17 wonderful souls that died at the hands of this murderer, but we implore all Americans to work together to prevent such a tragedy from ever occurring again. pic.twitter.com/H8AVPjaLec

— Stand With Parkland (@StandWParkland) October 20, 2021