Incendios en Canadá comprometen la salud del aire en Nueva York

Ottawa, Canadá.- Las autoridades de Toronto, Ottawa y Nueva York advirtieron a los residentes, el martes 6 de junio, sobre los riesgos para la salud del aire contaminado por el humo producto de los incendios forestales de inicios de verano al este de Canadá.

El inicio de la temporada de incendios forestales fue inusual y más intenso de lo acostumbrado. Esto llevó a Canadá a experimentar su peor año, pese a que se pronosticaban condiciones cálidas y secas durante los meses venideros.

Actualmente hay incendios en casi todas las 10 provincias y diversos territorios de Canadá. Por ejemplo, Quebec es la región más afectada impulsado por los distintos incendios ocasionados por rayos.

El humo de los incendios forestales en Canadá activa alertas de salud del aire en Nueva York y Ottawa

Por esta razón, el New York State Department of Environmental Conservation emitió, incluso un aviso de salud para algunos condados. Este aviso de salud se extendió para Queens, Bronx y New York.

Mientras tanto, la capital de Canadá, Ottawa está cubierta de una espesa neblina. Emitiendo algunas recomendaciones a los residentes, como por ejemplo, limitar drásticamente la actividad física al aire libre. Esto con el fin de evitar riesgos adversos para el bienestar.

Hasta el martes, 6 de junio, la calidad del aire en Ottawa era de categoría 10+. Siendo esta la peor clasificación en el Índice de Salud y Calidad de Aire de Environment Canada. Lo que representa un «riesgo muy alto», para los residentes de la ciudad canadiense.

Finalmente, Melanie Joly, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá agradeció a Francia, Sudáfrica, México y Estados Unidos por enviar bomberos y equipos para ayudar a disminuir los incendios.

