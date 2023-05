Ciudad de Canadá declara estado de emergencia por incendio

Halifax, Canadá.- Al este de Canadá, la ciudad de Halifax, declaró el estado de emergencia local luego de que un incendio forestal provocara evacuaciones y cortes de energía, lo que obligó a las autoridades a cerrar varias escuelas en la zona.

Para las personas que huyen del incendio, el municipio regional de Halifax habilitó un plan de alojamiento temporal. Recordando que las órdenes de evacuación son imperativas y obligatorias.

Ver más: Recuperados dos cuerpos de incendio en South Park

Por el momento, tanto las maderas secas como los fuertes vientos han servido para avivar este incendio forestal. Se sabe que decenas de viviendas han sido afectadas por el incendio que obstaculiza las operaciones de rescate.

Sin embargo, las provincias al occidente de Canadá como Alberta y Columbia Británica también han estado luchando para frenar y reducir los incendios. Estos se originan en una primavera, inusualmente, cálida que ha traído como consecuencia incendios forestales sin control.

Crews are responding to an outage affecting #Amherst including John Black Road, Highway 6, Truemanville, Shinimicas, Highway 366 to North Tyndal Lane and surrounding areas. Please visit https://t.co/cKMppFqg0n for updates and estimated time of restoration. pic.twitter.com/S8GUO8RjHa

En un comunicado de prensa de la autoridad municipal de la capital de la provincia de Canadá de Nueva Escocia dijo, «Los servicios de emergencia están trabajando las 24 horas para mantener a las personas seguras y reducir las amenazas que representan los incendios».

I hope all are safe and find shelter while the crews fight this thing. I have family here with me tonight that were evacuated. We shall see what it looks like in the morning. https://t.co/atJQuakPr0

— Halifax (@Halifax) May 29, 2023