¿Qué significa la alerta de Código Rojo por calidad del aire?

Charlotte, NC.- Varios condados y ciudades de Carolina del Norte, incluido Charlotte, están bajo alerta de Código Rojo debido a una calidad del aire no saludable.

El Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte emitió la alerta la cual en algunas áreas del estado es de Código Naranja.

La advertencia sobre la calidad del aire en el estado para este miércoles se debe al rápido aumento de los niveles de contaminación por partículas finas atribuidos al humo de los incendios forestales activos en Canadá, explicó el departamento en un comunicado.

El Código Rojo representa una calidad del aire no saludable para todos. Afecta según los pronósticos a Charlotte, el Triángulo y la Tríada, así como otras ciudades y condados.

Here is the big picture view of Canadian wildfire #smoke today followed by 2 zooms. The first two segments depict vertically integrated smoke – much of which is aloft. The last loop depicts near surface smoke, which impacts #AirQuality and human health. https://t.co/h4zcGudRJ2 pic.twitter.com/NAPOvtbUYQ

— UW-Madison CIMSS (@UWCIMSS) June 6, 2023