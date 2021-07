Incendio Bootleg arrasa área de 569 millas cuadradas

Oregón, SA.- El incendio Bootleg no para de crecer a pesar de que han pasado 13 días. Tras su paso, sigue consumiendo la parte sur del Estado de Oregón, al oeste de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, más de 2.200 personas organizadas en varias brigadas trabajan para combatir el incendio, pero esta sigue su paso catastrófico alimentada por el aire caliente que sube desde el sur.

Adicionalmente, por las maderas y pastos secos sirven de combustible gracias a meses de sequía y altas temperaturas.

Bootleg ha sido un siniestro desastroso para áreas forestales, pero de momento no ha dejado ninguna víctima mortal debido a que avanza por zonas rurales y de población dispersa.

Las autoridades han puesto en alerta de evacuación para este martes al condado de Lake, en el que viven 7.000 personas.

Building a strong defense against wildland fires starts at home. According to @TheNFPA nearly 45 million homes abut or intermingle with wild lands. That means more than 72,000 U.S. communities are at risk. https://t.co/UXaeOPooZV 📷 Kari Greer/USFS; J.M. Eddins Jr./USAF pic.twitter.com/ttnRMvnIoj

— USDA Forest Service (@forestservice) July 20, 2021