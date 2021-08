Huracán Ida llegará a EE. UU con vientos de 225 km/h

Luisiana, MI.- El huracán Ida se fortalecerá “rápidamente” antes de llegar, este domingo, a la costa de Luisiana con vientos de hasta 140 millas por hora (225 km/h).

Estas características, convierten al huracán Ida en una tormenta “extremadamente peligrosa”. Así, lo pronosticó, este sábado, el National Hurricane Center (NHC) de Estados Unidos.

Según el boletín del NHC, emitido a las 8:00 hora local (12:00 GMT), los preparativos para protegerse de este poderoso huracán. Que se prevé que alcance la costa estadounidense del Golfo de México con categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5 y que mide los ciclones en función de la fuerza de sus vientos.

Actualmente, Ida se encuentra ya a unas 385 millas (620 km) al sursureste de la desembocadura del río Misisipi y unas 440 millas (710 km) de Nueva Orleans.

We are aware of network issues that are causing long load times or issues accessing the NHC website and FTP server. Text advisories for #Ida and #Nora can also be accessed in the links provided in the following Public Information Statement:https://t.co/dtmaKchhTZ pic.twitter.com/VSVNGSSewK

— National Hurricane Center (@NWSNHC) August 27, 2021