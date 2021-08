Huracán Henri acelera velocidad y amenaza a Nueva York

Nueva York, NY.- El Huracán Henri, es el primer huracán que tocará tierra en la región de Nueva Inglaterra en 30 años. Además, Henri fue el motivo de suspensión al concierto en el Central Park, “We Love NYC: The Home Concert“.

El huracán de categoría avanzaba, este sábado, a 30 km/h y con vientos máximos sostenidos de 120 km por hora hacia la costa del noreste de Estados Unidos.

Por su parte, los funcionarios de la región de Nueva Inglaterra, que incluye Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont, advirtieron a los habitantes de la zona que se preparen para el impacto del huracán.

Henri, el tercer huracán del 2021 en la cuenca atlántica. Tiene en alerta a millones de personas que viven en la zona donde se producirá el impacto, poco acostumbradas a la llegada de ciclones.

T.D. Henri will continue to produce numerous instances of flash flooding across the Northeast and New England today. 1-3 inches of rain (with locally higher amounts) are possible atop saturated ground, leading to considerable flash, urban and small stream flooding impacts. pic.twitter.com/DHeMPQdsDG

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) August 23, 2021