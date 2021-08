Un huracán tropical podría llegar a la Costa del Golfo este fin de semana

Luisiana, MI.- El National Hurricane Center (NHC), está monitoreando una perturbación en el Caribe, que todavía no es nombrado. Sin embargo, en cuestión de días, podría tocar tierra como un poderoso huracán en la Costa del Golfo de EE. UU.

La NHC, desganada por ahora como 99L, se encuentra al sur de Jamaica. Pero, los modelos informáticos predicen e convertirá en un sistema tropical para el fin de semana.

Debido a su rápido movimiento, hacía el noroeste, sería posible tocar tierra el domingo por la noche o el lunes.

Por su parte, el Golfo de México tiene temperaturas en la superficie del mar muy cálidas, que van desde los 86 grados (en las aguas más profundas), hasta los 90 grados cerca de la costa de Luisiana.

Here are the 11 am EDT Thursday, August 26 Key Messages for Tropical Depression #Nine. The risk of life-threatening storm surge, damaging winds, and heavy rainfall is increasing for portions of the northern Gulf coast.https://t.co/9vzwj4fmV0 pic.twitter.com/2jykfCIoq6

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2021