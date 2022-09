Huracán Fiona castigará a las Bermudas

Hamilton, Bermudas.- El huracán Fiona sigue haciendo estragos en El Caribe, y ahora pasará por las Bermudas tras causar varias muertes en Puerto Rico y República Dominicana además de dejar sin electricidad y agua potable a miles de habitantes.

Por esta razón los bermudeños sellaron sus ventanas, se abastecieron de alimentos, agua y baterías para surfear los estragos del huracán Fiona sobre las Bermudas.

De acuerdo con el National Hurricane Center (NHC) este jueves, el huracán Fiona tendrá vientos sostenidos de 215 km por hora (130 millas). Además estará ubicado unas 735 kilómetros (455 millas) al sureste de las Bermudas moviéndose hacía el norte-noreste a 20 km por hora (13 mph).

La advertencia de huracán está vigente para todas las Bermudas donde habitan más de 60.000 personas. Además, se pronostica que el ojo de la tormenta pase por el oeste de las Bermudas este jueves por la noche.

Incredible photo and significant wave height time series from Saildrone in Hurricane Fiona. Significant wave heights near 50 ft were recorded. pic.twitter.com/l6PQmgNoNm

— NHC_TAFB (@NHC_TAFB) September 22, 2022