Ruta de la tormenta tropical Fiona

Miami, FL.- Al este de las islas de Sotavento, en las Antillas Menores se formó la tormenta tropical Fiona que avanza con vientos máximos, sostenidos de 85 km/h, o 50 millas por hora, de acuerdo con el National Hurricane Center (NHC).

En este sentido el NHC, emitió una alerta de vigilancia de tormenta tropical para las islas Saba y San Eustaquio, San Martín, Antigua, Barbuda, St. Kitts, Nevis, Montserrat y Anguila.

Asimismo advirtió a otras zonas del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española; compuesta por República Dominicana y Haití. La advertencia es para mantener en vigilancia la ruta de Fiona para tomar las medidas necesarias.

Este jueves en la mañana, según el NHC la posición de la tormenta tropical es a unas 875 km o 545 millas al este de las islas Sotavento. Fiona es la séptima tormenta con nombre de esta temporada, y se mueve en dirección oeste a 20 km/h, o 13 millas por hora.

Here are the 11 am AST Thu, Sep. 15 Key Messages for Tropical Storm #Fiona.https://t.co/RXMtkLRQRU pic.twitter.com/GGAhtC9HeF

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 15, 2022