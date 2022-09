Fiona golpea a El Caribe como tormenta de categoría 3

San Juan, Puerto Rico.- Las Islas Turcas y Caicos están siendo golpeadas por el huracán Fiona, que fue clasificado como una poderosa tormenta de categoría 3, y que podría traer fuertes lluvias y potenciales inundaciones.

La isla más grande de la cadena, Gran Turca fue golpeada por el huracán Fiona. Además el National Hurricane Center (NHC), pronosticó que este martes estaría tocando al grupo principal de islas.

En este sentido, Michael Brennan, director interino del NHC precisó, «Las Islas Turcas y Caicos en este momento están siendo golpeadas por condiciones de huracán».

El huracán Fiona ya dejó su legado en la República Dominicana y Puerto Rico que experimentador la intensidad de la tormenta a principios de semana. Por su parte, en Puerto Rico dejó dos fallecidos y otra en Guadalupe, según las autoridades.

Hurricane #Fiona Advisory 25A: Fiona Continues to Bring Hurricane Conditions to Portions of The Turks and Caicos. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 20, 2022