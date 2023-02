Helicóptero militar Black Hawk cayó sobre una autopista

Montgomery, AL.- Este 15 de febrero por la tarde un helicóptero militar UH-60, mejor conocido como Black Hawk de la Tennessee National Guard se estrelló en la comunidad no incorporada de Harvest, a lo largo de la autopista 53 de Alabama.

De este modo el general Warner Ross, ayudante general de Tennessee en un comunicado expresó, «Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de dos miembros de la Guardia Nacional de Tennessee, y nuestras oraciones están con sus familias durante esta tragedia desgarradora».

Asimismo, Ross concluyó el comunicado, «Pedimos a los habitantes de Tennessee que se unan a nosotros para apoyar a sus familias durante este tiempo de dolor impensable». Donde también explicó que el trágico accidente pasó durante una misión de entrenamiento.

Por su parte, la Madison County Sheriff’s Office confirmó que la caída del helicóptero militar Black Hawk no registró heridos en tierra cuando la aeronave chocó dramáticamente contra el suelo. Al mismo tiempo, el alguacil Brent Patterson reiteró que la tripulación no sobrevivió.

At approx 3pm today, a Tenn. National Guard UH-60 Blackhawk Helicopter crashed while conducting a training flight near Highway 53 in Huntsville, Ala. The Madison County Sherriff’s Dept. in Ala. responded to the crash site and reported two crew members onboard were killed. pic.twitter.com/QA21UDVVVl

— Tenn. National Guard (@TNMilitaryDept) February 16, 2023