Misterioso descarrilamiento de tren con sustancias tóxicas

Columbus, OH.- El pasado 3 de febrero entre Ohio y Pensilvania 50 de 150 vagones de un tren explotaron ocasionando un incendio colosal tras el descarrilamiento del tren de la empresa Norfolk Southern, que transportaba sustancias tóxicas, exactamente cloruro de vinilo, un gas que puede ocasionar distintos tipos cáncer, principalmente de cáncer de hígado.

Por el momento no está claro el alcance medioambiental del descarrilamiento. Tampoco se tiene conocimiento de las implicaciones legales o las consecuencias sanitarias que podría afrontar East Palestine, un pueblo de 5.000 habitantes donde se produjo el descarrilamiento.

Ante el accidente de descarrilamiento del tren en Ohio, se obligó la evacuación del pueblo de East Palestine para ejecutar una quema controlada de parte de la carga de sustancias tóxicas. Una semana después los habitantes regresaban a sus hogares sin conocer los riesgos que supone la nube de humo consecuencia de la incineración controlada.

Por su parte, Lynn Goldman, decana de la Escuela de Salud Pública de la University of Washington, advirtió «Hasta que no se haya realizado una evaluación exhaustiva, el hollín y cualquier otro material, en mi opinión, deben tratarse como contaminados con cloruro de vinilo y/o dioxinas u otros contaminantes hasta que se demuestre lo contrario».

East Palestine, Ohio is undergoing an ecological disaster bc authorities blew up the train derailment cars carrying hazardous chemicals and press are being arrested for trying to tell the story.

Oh but UFO’s!

What is going on?

pic.twitter.com/RULoF1oKJQ

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) February 12, 2023