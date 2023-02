Estados Unidos derriba otro OVNI cerca de Canadá

Washington, DC.- Este domingo 12 de febrero, el Pentágono informó que derribó otro OVNI de forma octogonal sobre el lago Huron, cerca a la frontera con Canadá considerado un último incidente que involucra un presunto globo de vigilancia chino.

En poco más de una semana los aviones de combate militares de Estados Unidos han derribado al menos cuatro objetos voladores. Por su parte, China reconoció que el primer objeto sí era suyo, pero no se responsabiliza por los últimos tres objetos.

Por su parte, Glen VanHerck, general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos comunicó a los periodistas que el ejército no ha podido identificar qué son los tres objetos más recientes, cómo sobrevuelan ni cuál es su origen.

De manera que, el general VanHerck que es el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y del Comando Norte, añadió, «Los llamamos objetos, no globos, por una razón». Además dejó una declaración increíble al no descartar que se trataría de tecnología no terrestre, es decir, extraterrestres.

Por otra parte, Patrick Ryder, portavoz del Pentágono y general de brigada precisó en un comunicado que por orden del presidente Biden un caza F-16 de Estados Unidos derribó el OVNI a las 14:42 hora local.

Today, a high-altitude object was detected in U.S. airspace over Lake Huron. NORAD launched Canadian and U.S. aircraft to investigate and the object was taken down in U.S. airspace by U.S. aircraft. We unequivocally support this action.

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 12, 2023