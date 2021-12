Grupos «pro» y «contra» aborto frente al Tribunal Supremo

Jackson, MS.- El Tribunal Supremo de EE. UU., fue el epicentro de las protestas que orbitan entorno al aborto, donde se celebró una audiencia para estudiar la legalidad de una ley de Misisipi que restringe la interrupción del embarazo.

De esta manera, estos dos bandos se concentraron frente al Supreme Court of the United States, un grupo para apoyar esta posible ley, y otro grupo rabiosamente rechaza el proyecto.

En un intento de hacer una descripción más gráfica de estas protestas, se puede apreciar; un grupo con fotos de bebés despedazados y llenos de sangre; y en frente, pancartas que el argumentan al aborto como parte del derecho a la salud de la mujer.

Sin embargo, en medio de estos dos bandos está el propio Tribunal Supremo y Shannon Brewer, directora de la Clínica de Misisipi que es la única clínica en el estado que aún practica abortos.

