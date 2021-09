Greg Abbott restringe derecho al voto a minorías en Texas

Washington, DC.- El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó, este martes, una ley que restringe el derecho al voto en el estado.

Abbott rubricó la legislación recibiendo automáticamente un gran aplauso por parte de los presentes en un acto en la ciudad de Tyler, Texas.

De manera que, este fue el último paso que necesitaba para la entrada en vigor de la ley “S.B.1”. Que en la práctica restringirá el sufragio en Texas, de grupos que votan por los demócratas en mayor proporción. Por ejemplo, las minorías hispana y afroamericana y las personas de bajos ingresos.

Asimismo, la ley también afectará negativamente a quienes no dominan el inglés o a las personas con discapacidad.

Election integrity is now LAW in Texas.

This law:

▪️ Ensures every eligible voter gets to vote

▪️ Adds more hours to vote

▪️ Makes it harder for fraudulent votes to be cast

▪️ Makes ballot harvesting a 3rd degree felony

Bottom line: it's easier to vote & harder to cheat. pic.twitter.com/p9IDQg95IK

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 7, 2021