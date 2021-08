Greg Abbott positivo para covid-19

Texas, AU.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio positivo por covid-19, este martes, anunció la oficina del gobernador en un comunicado.

“El gobernador Abbott está completamente vacunado contra covid-19, goza de buena salud y actualmente no presenta síntomas”.

Continua el comunicado, “Todas las personas con las que el gobernador ha estado en estrecho contacto hoy han sido notificadas. La primera dama de Texas, Cecilia Abbott, dio negativo ”.

Abbott, que está completamente vacunado, no experimenta ningún síntoma. Además, está aislado en la Mansión del Gobernador, dijo el portavoz Mark Miner en un comunicado.

As you may have heard, I have Covid.

Right now I have no symptoms such as fever or aches and pains.

Thanks for the well wishes from around the country.

I will remain engaged every day to govern the great state of Texas.

God bless you all, and God bless Texas. pic.twitter.com/kbYPt1FpNj

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 17, 2021