Graduación terminó en mortal tiroteo

Richmond, VA.- Una ceremonia de graduación llevada a cabo en la Huguenot High School, en Richmond fue finalizada por un fuerte tiroteo que resultó con dos personas fallecidas y otras cinco heridas.

De acuerdo con información de la policía, el sospechoso de 19 años de edad, conocía a una de las víctimas. Este aprovechó que la multitud acababa de salir de la graduación, dentro del teatro en el campus de la Virginia Commonwealth University (VCU), para abrir fuego.

Ver más: 10 muertos deja tiroteo masivo en club de baile

Rick Edwards, Police Chief’s Office de Richmond en una conferencia de prensa dijo que existe la posibilidad de que el tirador sea acusado de dos cargos de asesinato en segundo grado. No descarta que se le imputen más delitos.

En este sentido, el jefe de policía Edwards etiquetó este suceso como «repugnante y cobarde», porque el problema parecía ser con una sola persona. A esto añadió, «Cuando tienes una multitud como esta, la gente inocente se verá atrapada en el caos, y eso es lo que sucedió hoy».

Anyone with information, please call Crime Stoppers at 804-780-1000. We will continue to keep you up to date. pic.twitter.com/DM2PTz18Rv

— Richmond Police (@RichmondPolice) June 7, 2023