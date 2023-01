10 muertos deja tiroteo masivo en club de baile

Monterey Park, CA.- Un hombre de 72 años fue el sospechoso de un tiroteo masivo que dejó 10 víctimas mortales y otros 10 heridos, en un club de baile de salón popular entre los clientes mayores donde se celebraba el Año Nuevo Lunar el pasado sábado por la noche.

De acuerdo con Robert Luna, de Los Angeles County Sheriff’s Department, el autor material de esta masacre de Monterey Park, respondía al nombre de Huu Can Tran. Al mismo tiempo dijo que Huu tenía el propósito de materializar otro tiroteo en otro club.

Sin embargo, las autoridades declararon que dos transeúntes lograron quitarle el arma de fuego a Huu antes de que iniciara el segundo tiroteo masivo. Inmediatamente Huu se fue de la escena.

Por el momento se desconocen los motivos de Huu para cometer este lamentable hecho. Pero hay que recordar que los tiroteos masivos en Estados Unidos son parte de la panorama nacional.

My thoughts and prayers are with those affected by last night's shooting in the @CityofMPK . On behalf of @LASDHQ I offer my most sincere condolescences to the victim's families. I stand in solidarity with the AAPI community and will work tirelessly to bring justice to the victims

Entre tanto el alguacil Luna detalló que de las 10 víctimas, cinco son hombres y cinco mujeres. Las víctimas femeninas parecían estar entre los 50 y 60 años. Para perpetrar este tiroteo masivo Huu usó un arma de fuego ilegal en California, por poseer proveedores de más de 10 cartuchos.

Jill and I are praying for those killed and injured in last night’s deadly mass shooting in Monterey Park.

I’m monitoring this situation closely as it develops, and urge the community to follow guidance from local officials and law enforcement in the hours ahead.

— President Biden (@POTUS) January 22, 2023