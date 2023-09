Fugitivo de Pensilvania fue repelido a balas por robar rifle

Chester, PA.- El fugitivo de Pensilvania, Danelo Cavalcante de origen de brasileño, de 34 años de edad, el martes 12 de septiembre, fue repelido a balas por el dueño de un rifle calibre .22 ubicado dentro un garaje en el condado de Chester, según George Bivens, teniente coronel de la Pennsylvania State Police.

Como respuesta, cientos de policías estatales y locales, al tiempo que agentes federales se unieron a la persecución de Danelo Cavalcante. Recordando que el brasilero escapó de la prisión del condado de Chester, a unos 50 km (30 millas) al oeste de Filadelfia.

Ver más: Fugitivo de Pensilvania cambió su apariencia y robó una camioneta Ford

En una conferencia de prensa, Bivens declaró, «Lo consideramos desesperado. Lo consideramos peligroso». Además, añadió que el fugitivo brasileño, «Está lo suficientemente desesperado como para usar esa arma».

Como parte de las acciones, las autoridades establecieron un perímetro de 16 km cuadrados (6 millas cuadradas), alrededor de la casa en una zona boscosa y montañosa. Esta acción viene empujada por la idea de que existe la probabilidad de que el prófugo está en la zona.

Cavalcante was last spotted in South Coventry Twp, Chester Co., shirtless and wearing blue pants, carrying a stolen .22 rifle with a flashlight. Residents should call 911 immediately if he is spotted. For general tips or info, please call (717) 562-2987.

— PA State Police (@PAStatePolice) September 12, 2023