Fugitivo de Pensilvania cambió su apariencia y robó una camioneta Ford

Chester, PA.- El fugitivo de Pensilvania de origen brasileño, Danelo Cavalcante, de 34 años de edad, que escapó hace más de una semana de la prisión del condado de Chester, cambió su aspecto y robó una camioneta para huir de las autoridades, según explicaron las autoridades el domingo 10 de septiembre.

Cavalcante, se fugó de la prisión el 31 de agosto en las inmediaciones de Filadelfia, donde esperaba ser trasladado a una prisión estatal. Una vez aquí, iba a cumplir una pena de cadena perpetua por matar a su exnovia.

Por su lado, la policía declaró que el fugitivo Cavalcante robo una camioneta Ford de color blanco, afuera de un área que las autoridades estaban monitoreando alrededor de la prisión. Con esta camioneta recorrió unos 40 kilómetros (25 millas) hasta el municipio de East Pikeland.

De acuerdo con la declaración de la policía, las llaves de la camioneta estaban dentro del vehículo. No obstante, el fugitivo luego de robar la camioneta, intentó contactar con un ex compañero de trabajo en su residencia.

We continue our search for Danelo Cavalcante this morning. We ask Chester County residents to remain on the lookout and ensure vehicles and homes remain locked. We urge anyone with info to call the tip line at 717-562-2987.

— PA State Police (@PAStatePolice) September 11, 2023