Facturas de calefacción doméstica aumentarán este invierno

Charlotte, NC.- Una proyección de la EIA prevé que los consumidores de Estados Unidos paguen hasta un 28% más, en facturas de calefacción doméstica, que en 2021 debido al incremento de los costos de combustible y al clima que ligeramente estará más frío.

De acuerdo con la proyección de la U.S. Energy Information Administration (EIA), en su perspectiva de combustibles de invierno, estableció que la casi la mitad de los hogares de estadounidenses dependen del gas natural para la calefacción.

En este sentido se proyecta que el costo promedio de calefacción en invierno suba a $931. Es decir, un 28% más que el año pasado. Además recordó que el costo promedio para calentar un hogar con gas el invierno pasado fue de $724.

Asimismo, la electricidad es la principal fuente de calefacción para aproximadamente el 40% de los hogares en Estados Unidos. En comparación es más caro que el gas, con un costo estimado de $1.359 por hogar para este invierno. Sin embargo, solo sufrirá un aumento del 10% en comparación con el invierno pasado.

