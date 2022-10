Ian se degrada y deja fuertes lluvias y árboles caídos

Charlotte, NC.- El huracán Ian, de categoría uno, se degradó después de tocar tierra en la costa de Carolina del Sur el viernes en la tarde y seguir hacia Carolina del Norte. En ambos estados hubo fuertes lluvias y árboles caídos. Miles de hogares quedaron sin luz.

Ian convertido ahora en ciclón postropical, según el Centro Nacional de Huracanes, tiene su centro de circulación la mañana de este sábado más hacia el norte de “The Tar Heel State”.

Las autoridades prevén las condiciones del clima mejoren, pero se esperan lluvias dispersas durante el fin de semana a medida que Ian se aleja.

Ver más: Al menos 300.000 hogares sin luz tras paso de Ian

El viernes Ian causó en el área de Charlotte vientos cercanos a las 50 mph que derribaron árboles que afectaron las líneas de electricidad y algunas propiedades.

También se formó una tromba marina en Bogue Sound cerca de Bogue Watch, en Carolina del Norte.

This #waterspout was captured by one of our co workers just after 2 PM on Bogue Sound, near the Bogue Watch community. We continue to watch the radar closely for tornado potential through evening. Have multiple ways to receive warnings and be ready to seek shelter quickly. #ian pic.twitter.com/TNCZrTmBGf

— NWS Newport/Morehead (@NWSMoreheadCity) September 30, 2022