Estos son los 19 estados de EE. UU. que buscan mantener el horario de verano

Charlotte, NC.- Este domingo 7 de noviembre, la costa este restrasó los relojes una hora, sin embargo, hay estados que no quieren cambiar dos veces al año los horarios.

Por esta razón, podría haber alguna esperanza para mantener uno solo horario durante todo el año.

Jim Reed, de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales declaró, «En los últimos cuatro años, 19 estados han promulgado leyes o han aprobado resoluciones para establecer el horario de verano durante todo el año. Si el Congreso permitiera tal cambio y, en algunos casos, si los estados circundantes promulgan la misma legislación».

Alabama,

Georgia,

Minnesota,

Mississippi,

Montana,

Idaho,

Louisiana,

Ohio,

Carolina del Sur,

Utah,

Wyoming,

Arkansas,

Delaware,

Maine,

Oregon,

Tennessee,

Washington,

Florida

Y California

Asimismo, el debate sobre el horario de verano, que fue promulgado por primera vez por el gobierno federal durante la Primera Guerra Mundial como una forma de conservar carbón, cobró impulso en los últimos años.

