Encuentran casi un millón de dólares en cocaína flotando en Florida

Miami.- Autoridades policiales encontraron una gran cantidad de droga valorada en un millón de dólares flotando en las aguas frente a los Cayos de Florida.

Sobre el suceso se conoció que un hombre que navegaba por los Cayos encontró la droga y notificó inmediatamente a las autoridades policiales.

Asimismo, el descubrimiento se efectuó a unos 11,3 km de Islamorada, Florida. El grupo de personas que navegaba en un barco privado entregó la droga a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Ver más: Gaston County Police arrestó a un hombre por tráfico de drogas

Al respecto, Samuel Briggs II, jefe interino del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza, publicó un video en el que se ve puede ver cómo se llevan los paquetes de cocaína en un carrito.

Asimismo, agradeció el “apoyo de los buenos samaritanos de nuestra comunidad”.

Recreational boater in the Florida Keys discovers 65 lbs. of cocaine floating at sea. The cocaine has an estimated street value of over $1 million & will be seized by the U.S. #BorderPatrol. We appreciate the support from Good Samaritan’s in our community.#floridakeys #drugs pic.twitter.com/g2hQYhLATG

— Samuel Briggs II (@USBPChiefMIP) June 18, 2024