Indultarán a más 175.000 condenados por marihuana

Maryland.- El gobernador de Maryland, Wes Moore, firmará una orden ejecutiva, para conceder más de 175.000 indultos por condenas por posesión de marihuana.

La información la dio a conocer la oficina del gobernador, que indicó que la orden se firmará en las próximas horas. Al mismo tiempo, enfatizaron que el indulto estatal será el más grande hasta la fecha.

Medios locales afirmaron que la medida del gobernador con respecto a los casos relacionados con el uso de parafernalia convierte a Maryland en el primer estado en tomar tal acción, dijo su oficina.

Ver más: Aumenta el consumo de Cannabis en EE.UU.

Asimismo, destacaron que los indultos perdonarán cargos de posesión de marihuana de bajo nivel a unas 100.000 personas.

Buscan la equidad social

De la misma manera, la oficina del gobernador puntualizó que «la administración Moore-Miller está comprometida a promover la equidad social y garantizar la administración de justicia justa y equitativa», dijo la oficina del gobernador.

Ver más: Casi 200 casos de gastroenteritis en dos cruceros de EE.UU.

«Debido a que el uso y posesión de cannabis ya no es ilegal en el estado. Los habitantes de Maryland no deberían seguir enfrentando barreras para acceder a vivienda, empleo u oportunidades educativas basadas en condenas por conductas que ya no son ilegales», acotaron.

Por último, acotaron que más de 150.000 condenas por delitos menores por simple posesión de cannabis se verán afectadas por la orden. Que también cubrirá más de 18.000 condenas por delitos menores por uso o posesión con la intención de utilizar parafernalia de drogas, según un resumen de la oficina del gobernador.

Video: Negocios hispanos se unen para celebrar al rey de la casa