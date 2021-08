El único Viernes 13 del 2021 ¿a qué le tememos tanto?

Charlotte, NC.- Hoy es viernes 13, y todas las supersticiones se echan a volar como es de costumbre. Supersticiosos devotos a la numerología, astrología y fantasías están en el momento ideal para hacer sus rituales.05

Asimismo, la tradición dice que, no debemos pasar por debajo de escaleras, cruzarnos con un gato negro o romper un espejo. Además, algunos dicen que debemos reformular ciertas conductas para que “no nos vaya mal en la vida”. Ahora, con la new age, hay que evitar las “energías negativas” que pueden estropear nuestros caminos.

Sin embargo, hay quienes no creen en estos fenómenos, pero la creencia de que un día que puede traer desgracias está profundamente arraigada, incluso si quienes creen en ella no pueden explicar por qué.

Miedo irracional al viernes 13: parascevedecatriafobia, una forma especializada de triscaidecafobia, miedo al número 13

Si bien el viernes 13 puede parecer un fenómeno raro, nuestro calendario gregoriano significa que el 13 de cualquier mes es un poco más probable que caiga un viernes que en cualquier otro día de la semana.

Por otra parte, no fue hasta el siglo XIX que el viernes 13 se convirtió en sinónimo de mala suerte. Así lo explicó, Steve Roud en “The Penguin Guide to the Superstitions of Britain and Ireland”, la combinación del viernes y el número 13 es una invención victoriana.

A su vez, en 1907, la publicación de la popular novela de Thomas W. Lawson, “Friday, the Thirteenth” capturó la imaginación con la historia de un corredor sin escrúpulos que se aprovechó de las supersticiones en torno a la fecha para colapsar deliberadamente el mercado de valores.

La Literatura y el Cine atravesados por esta tradición

En la década de 1980, la superstición se hizo popular con el lanzamiento de la saga “Friday the 13th”, protagonizada por el asesino con máscara de hockey Jason Voorhees.

En 2003, la novela de Dan Brown, “El Código Da Vinci”, que ayudó a popularizar la afirmación incorrecta de que la superstición se originó con los arrestos de cientos de miembros de los Caballeros Templarios el viernes 13 de octubre de 1307.

Finalmente, hay ejemplos contrarios, tal como lo declaró Taylor Swift, “Nací el día 13. Cumplí 13 años el viernes 13. Mi primer álbum fue de oro en 13 semanas. Mi primera canción número uno tuvo una introducción de 13 segundos”.

Además, concluyó a una entrevista en 2009 a la cadena MTV, “Cada vez que gané un premio me senté en el asiento 13, en la fila 13, en la sección 13 o en la fila M, que es la letra 13. Básicamente, cada vez que aparece un 13 en mi vida, es algo bueno”.

