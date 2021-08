Tiene un gato y ¿no conoce el esquema de vacunación?

Charlotte, NC.- En el marco de la celebración del Día Internacional del Gato, es importante, conocer y practicar sus cuidados básicos. Sin embargo, hay que recordar que este día se celebra gracias a International Fund for Animal Welfare (IFAW).

La organización decidió, en 2002, promover esta celebración para salvaguardar los derechos de los gatos y evitar su maltrato. De manera que, esta fecha representa una gran oportunidad para recordar que los gatos tienen derecho a una vida feliz y saludable.

Cats and their humans both respond well to positive reinforcement. Share your positive cat training in progress photos and stories for #InternationalCatDay😸❤️ Don't forget you could be in for the chance to win a @RoyalCanin Cat Encyclopedia!#BeCatCurious pic.twitter.com/5ahcXlwXwx

— International Cat Care (@iCatCare) August 6, 2021