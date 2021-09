El Departamento de Justicia demanda a Texas por polémica ley

Washington, DC.- El Department of Justice de EE. UU. anunció este jueves, una demanda contra Texas para bloquear una polémica ley.

La polémica ley, entró en vigor el pasado 1 de septiembre en este estado y prohíbe prácticamente todos los abortos. Inclusive, no son válidas las excepciones para los casos de incesto o violación.

Justice Department Sues Texas Over Senate Bill 8: Complaint Alleges Senate Bill 8 Violates the Constitution by Effectively Banning Most Abortionshttps://t.co/549fT3htvD pic.twitter.com/hZZHvGkUY8

— Justice Department (@TheJusticeDept) September 9, 2021