El confinamiento el mejor obsequio para la Tierra en su día

Charlotte, NC.- En el marco de la celebración del Día de la Tierra, es inevitable relacionarlo con los efectos del confinamiento, donde la Tierra se oxigenó en estos dos años, tanto así, que se reportaron cifras esperanzadoras que nos debe llevar a reflexión sobre nuestro impacto en la contaminación del Planeta.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cada 4 meses emerge una nueva enfermedad infecciosa en los humanos. De estas, el 75% proviene de los animales.

En la actualidad es bastante frecuente el tema del cambio climático y sus causantes y consecuencias. En parte, el ser humano es uno de los elementos que colabora con los cambios ambientales, por ejemplo, la explotación de los recursos naturales de manera descontrolada.

Estas prácticas irreversibles del hombre sobre el Planeta ha ocasionado modificaciones sustanciales en los ecosistemas. En este sentido, se ha generado pérdida de la biodiversidad, desertificación y migración de especies a zonas que no son propios.

