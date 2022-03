National Puppy Day y las formas de celebrarlo

Charlotte, NC.- Hoy es el National Puppy Day y tanto los dueños de mascotas como organizaciones están festejando este especial día, como parte del homenaje a los fieles, divertidos e incondicionales mascotas.

Por ejemplo, Canine Companions, es una organización sin fines de lucro, que celebra, con una cámara de cachorros en vivo, a los próximos perros de servicio.

Ver más: Top 5 de tradiciones en Saint Patrick’s Day

Asimismo, esta organización en el campus de Baylor Scott and White Health en Irving, apoyan la misión de entrenar y proporcionar perros para personas con discapacidades sin costo.

En este sentido, las personas que quieran pueden sintonizar hoy canine.org/puppy, y así podrá admirar a los cachorros mientras juegan, comen, duermen y se forman para cambiar y mejorar las vidas de otros.

It’s lunch time! 🍽️ Watch #puppies get fed and learn about #puppy socialization on our live PUPPY CAM happening RIGHT NOW! 🐶🐶 #nationalpuppyday #livestreaming pic.twitter.com/ERf4qCswgj

— Canine Companions® (@canineorg) March 23, 2022