EE. UU., espera respuesta de Irán sobre el pacto nuclear de 2015

Washington, DC.- Vedant Patel, viceportavoz del Departamento de Estado dijo que ahora está en manos de Irán responder a las consideraciones sobre la propuesta final que planteó la Unión Europea (UE), para regresar al pacto nuclear de 2015.

Este lunes, Patel recordó que Estados Unidos la semana pasada envió su opinión a Bruselas. Inmediatamente, fue remitido a Teherán. Asimismo, resaltó, «Ahora corresponde a Irán estudiar nuestro texto y enviar una respuesta».

Del mismo modo, el viceportavoz no ofreció detalles sobre el contenido de su respuesta. Incentivado por la prudencia con que las partes quieren manejar la negociación. Así pues se limitó a comentar que estar de nuevo en el pacto nuclear es de «interés nacional».

En cuanto al categórico rechazo de Israel al acuerdo nuclear, Vedant Patel adelantó que Estados Unidos todavía mantiene «constantes e intensas conversaciones» con sus socios de Israel.

The #NPTRevCon closed without consensus, with Russia as the sole objector. The U.S. deeply regrets Russia's failure to advance the nuclear nonproliferation regime at this critical time, but we are proud that all other parties found much common ground. https://t.co/Y7pS0aAJSi

— Vedant Patel (@StateDeputySpox) August 28, 2022