EE. UU., alcanza cifra más alta de pasajeros aéreos desde 2019

Washington, DC.- La Transportation Security Administration (TSA) determinó que al menos 2.56 millones de pasajeros aéreos se movilizaron este domingo, considerándose la cifra más alta desde el día más activo, antes del comienzo de la pandemia, en diciembre de 2019.

A pesar de la asombrosa cifra, no fue suficiente para la proyección de 2.88 millones de pasajeros en mismo día en 2019. Fecha que pone punto final al período de viajes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Además, las aerolíneas estadounidenses reportaron pocas cancelaciones durante el período de viaje de vacaciones. O sea, solo se detectaron 177 el domingo y 36 el lunes.

