United Airlines esperan mucha actividad por el Día de Acción de Gracias

Washington, DC.- La aerolínea United Airlines (UAL.O) anuncia que espera transportar, al menos 5.5 millones de pasajeros durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias desde inicios de la pandemia por el covid-19, lo que se considera un 12% más que en 2021.

Esta aerolínea estadounidense operará en promedio más de 3.700 vuelos desde el 18 al 30 noviembre. De este modo, United Airlines prevé que transportará un equivalente de pasajeros al período previo a la pandemia de 2019.

La aerolínea estadounidense pronostica que solo el 27 de noviembre, domingo posterior al Día de Acción de Gracias, será el día con mayor actividad con más de 460.000 pasajeros. Como respuesta, la aerolínea tomó previsiones y habilitó 275 vuelos adicionales para este domingo, con el fin de atacar el pico de demanda.

