Donald Trump denuncia que lo arrestarán el martes

Nueva York, NY.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump alertó al país el sábado 18 de marzo, que lo arrestarán el martes 21 de marzo, al tiempo que los fiscales de NYC analizan cargos por el pago de un dinero secreto a una estrella del cine para adultos.

Del mismo modo, Donald Trump llamó a sus seguidores a protestar. Mientras tanto, un portavoz de Trump dijo que el expresidente no había sido notificado de ningún arresto.

Sin embargo, en su red social Truth Social, el expresidente publicó, «Las filtraciones ilegales de la oficina del fiscal de distrito corrupta y altamente política de Manhattan… indican que, sin que se pueda probar ningún delito… el principal candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos de América será arrestado». el martes de la próxima semana».

De este modo, Donald Trump instó a sus seguidores -famosos por protagonizar el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero 2021- «¡Protesta. Recupera nuestra nación!».

Alvin Bragg is abusing his office to target President Trump while he’s reduced a majority of felonies, including violent crimes, to misdemeanors. He has different rules for political opponents.

Republicans stopped the radical DC crime law, and we will investigate any use of… https://t.co/5yYIo8SUOC

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) March 19, 2023