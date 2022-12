Publican las declaraciones de impuestos de Trump

Washington, DC.- Un Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo público los seis años de declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump en una medida extraordinaria antes de que los republicanos tomen el control de la cámara.

Esta publicación de las declaraciones redactadas por Trump desde 2015 hasta 2020 pone fin a una batalla de varios años. La misma fue llevada a cabo entre Trump y los legisladores demócratas que se resolvió el mes pasado en la U.S. Supreme Court.

De esta manera, los datos fiscales de Trump estarán disponibles para investigaciones a profundidad por parte de expertos fiscales independientes y periodistas. Estos datos pueden dar señas del desempeño de sus negocios y las formas en que redujo su obligación fiscal.

Por su parte, Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara en un comunicado expresó, «Nuestros hallazgos resultaron ser simples: el IRS no comenzó su auditoría obligatoria del expresidente hasta que hice mi solicitud inicial».

Today, the Committee released the final piece of supporting evidence in our investigation into the IRS's mandatory audit program under the prior administration.

Find Attachment E here ⬇️ https://t.co/i8iuviZaYe

— Ways & Means Committee (@WaysMeansCmte) December 30, 2022