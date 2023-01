Despidos masivos en medios de comunicación de Estados Unidos

Washington, DC.- Algunos medios de comunicación en Estados Unidos, como CNN, Vox Media, Washington Post están sufriendo una ola de despidos al tiempo que en panorama económico se nubla y con esto la publicidad.

En este sentido, algunos periodistas de las redacciones de la NBC, del grupo MSNBC, o de CNN, acudieron a las redes sociales para anunciar sus respectivos despidos ocurridos en el último mes.

Así pues, Emily Siegel investigadora y reportera de investigación de NBC publicó en Twitter, «Formo parte del grupo despedido por @NBCInvestigates (NBC) (…) Lo voy a echar de menos, pero agradezco el tiempo que pasé aquí».

Por su parte, el pasado viernes los empleados de Vox Media, propietaria de The Verge, SB Nation, Von y New York Magazine, fueron contactados por Jim Bankoff, presidente del consorcio. El email detalló, «difícil decisión de reducir alrededor del 7% de nuestro personal en todos los departamentos».

