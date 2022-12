Más de un millar de miembros The NYTimes NewsGuild se lanzan a huelga

Nueva York, NY.- Más de un millar de empleados sindicalizados en The NYTimes NewsGuild del New York Times Co (NYT.N), se van a huelga por 24 horas, luego de que las negociaciones con el popular medio de comunicación por un «contrato completo y equitativo» no diera frutos este martes.

Anteriormente, The NYTimes NewsGuild había prometido irse el 8 de diciembre de no alcanzarse un contrato para ese momento. La petición de este sindicato se basa en que, «se mantengan al día con la inflación».

Otro de los beneficios buscados por el NYTimes NewsGuild es el de preservar y mejorar el seguro médico y los beneficios de jubilación. Estos beneficios fueron prometidos en la contratación, de acuerdo con una carta firmada por 1036 miembros. Desde ese momento, los firmantes han superado los 1100.

Por su parte, en un comunicado emitido por el sindicato y publicado en Twitter expresa, «A menos que la compañía cambie su tono y se llegue a un acuerdo antes del jueves, el paro laboral comenzará oficialmente a partir de la medianoche del 8 de diciembre y durará 24 horas».

Read more about our plans here: pic.twitter.com/IR5XdqIBsU — NYTimesGuild (@NYTimesGuild) December 6, 2022

Al mismo tiempo el sindicato, más temprano, confesó que el New York Times durante una reunión ese mismo día, se negó a reunirse para cumplir con las sesiones de negociación adicionales. Estas tenían el objetivo de resolver la polémica contractual antes del plazo de 8 de diciembre.

Por el contrario, en un comunicado en el medio New York Times desmintió que las afirmaciones del sindicato son inexactas. Además certificó que las negociaciones seguían encaminadas.

Finalmente, es importante recordar que el The Times Guild es un sindicato que representa a periodistas. Pero además, representa a trabajadores de ventas de anuncios, moderadores de comentarios, asistentes de noticias, guardias de seguridad y personal en The Times Center; el lugar de eventos y estudio de producción virtual de la compañía.

