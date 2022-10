Desafios de las elecciones intermedias de Estados Unidos

Washington, DC.- De cara a las elecciones intermedias de Estados Unidos se presentan algunos desafíos a los resultados electorales, en parte porque el expresidente Donald Trump y sus aliados escalaron en 2020 a unos hechos sin precedentes, cuando alegaron falsamente el fraude electoral.

Pese a que en Estados Unidos, los recuentos son relativamente comunes, particularmente en las elecciones locales donde los resultados son ajustados, sin embargo, muy rara vez alteran los resultados.

De acuerdo con la National Conference of State Legislatures, en 22 estados más Washington, DC, se activa automáticamente un recuento si el margen de victoria es muy estrecho. Por ejemplo, se activa si el margen es aproximadamente del 0.5%.

Por otro lado, en 41 estados más Washington, un candidato o votante puede solicitar un recuento a pesar de que algunos requieren que el conteo de los votos estén dentro de un cierto margen. Por otra parte, un puñado de estados por ley no permiten este recuento, a menos que un tribunal lo ordene.

Un estudio por Fair Vote, un grupo no partidista para el año 2019 encontró que hubo 31 recuentos en todo el estado solo entre el 2000 y el 2019, de casi 6.000 contiendas. En estos recuentos solo tres cambiaron el resultado.

